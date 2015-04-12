Анжи
мин
22
Кержаков
Михаил Кержаков
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
70'
90
2
Аравин
Алексей Аравин
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
42
да Силва Соуза
Леонардо да Силва Соуза
88
8
Чиркин
Григорий Чиркин
90
11
Концедалов
Роман Концедалов
90
87
Максимов
Илья Максимов
82'
90
20
Мутари
Амаду Мутари
90
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
87
Запасные
10
Андреев
Максим Андреев
1
Криворучко
Александр Криворучко
44
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
7
Агаларов
Камиль Агаларов
14
Чуперка
Валерий Чуперка
21
Комков
Михаил Комков
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов