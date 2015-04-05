Шинник
мин
1
Малышев
Александр Малышев
90
33
Ламанж
Абдель Ламанж
90
2
Ндри
Алли Ндри
90
4
Тимошин
Никита Тимошин
90
57
Деобальд
Павел Деобальд
90
11
Рылов
Артур Рылов
82'
90
8
Маляров
Никита Маляров
36'
90
23
Ятченко
Евгений Ятченко
90
20
Войдель
Роман Войдель
90
56
Гриднев
Даниил Гриднев
90
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
49
Зынин
Иван Зынин
50
Вовк
Николай Вовк
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
2
Сериков
Илья Сериков
16
Яшин
Дмитрий Яшин
25
Стешин
Евгений Стешин
21
Катынсус
Валерий Катынсус