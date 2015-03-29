Сибирь
мин
44
Ларенц
Вячеслав Ларенц
90
22
Цыган
Николай Цыган
90
59
Иванов
Андрей Иванов
90
14
Рогочий
Антон Рогочий
90
4
Выходил
Томаш Выходил
90
32
Скороходов
Денис Скороходов
87
10
Нагибин
Иван Нагибин
90
37
Чеботару
Евгений Чеботару
90
91
Свежов
Виктор Свежов
18'
90
18
Дудолев
Артем Дудолев
90
99
Маркосов
Михаил Маркосов
86
Запасные
11
Едунов
Алексей Едунов
1
Трунин
Илья Трунин
5
Головатенко
Виктор Головатенко
17
Бухряков
Денис Бухряков
9
Житнев
Максим Житнев
52
Зиновьев
Евгений Зиновьев
7
Беляев
Роман Беляев