Тюмень
мин
1
Соколов
Ренат Соколов
90
17
Багаев
Михаил Багаев
90
6
Пономарев
Владимир Пономарев
21
2
Кичин
Валерий Кичин
90
7
Павленко
Андрей Павленко
29'
90
3
Абазов
Руслан Абазов
90
24
Теленков
Никита Теленков
82
13
Шляпкин
Алексей Шляпкин
70
20
Ламбарский
Игорь Ламбарский
77
9
Мамтов
Хасан Мамтов
69'
90
10
Делькин
Артем Делькин
90
Запасные
25
Граб
Вячеслав Граб
10
Кулешов
Владимир Кулешов
16
Нежелев
Анатолий Нежелев
33
Канаев
Михаил Канаев
49
Васильев
Александр Васильев
8
Данилов
Сергей Данилов
6
Самсонов
Олег Самсонов