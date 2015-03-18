Матч завершен
Тосно
Тосно
Хадарцев 12'
Смирнов 65'
Прокофьев 67'
3 : 1
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 марта 2015, 17:00 МСК
18.03.2015, 17:00 МСК
среда
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы
Тосно
мин
18
Султонов
Мухаммад Султонов
57
42
Нарубин
Сергей Нарубин
90
25
Смирнов
Михаил Смирнов
65'
65'
90
3
Зайцев
Николай Зайцев
90
22
Зубейко
Евгений Зубейко
46
23
Причиненко
Станислав Причиненко
90
26
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
12'
12'
77
24
Пазин
Андрей Пазин
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
67'
67'
84
Запасные
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
46
Цховребов
Альберт Цховребов
88
Наваловский
Георгий Наваловский
16
Ковальчик
Марцин Ковальчик
11
Романенко
Владимир Романенко
80
Астафьев
Максим Астафьев
20
Марцваладзе
Отар Марцваладзе