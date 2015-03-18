Тосно
мин
18
Султонов
Мухаммад Султонов
57
42
Нарубин
Сергей Нарубин
90
25
Смирнов
Михаил Смирнов
65'
90
3
Зайцев
Николай Зайцев
90
22
Зубейко
Евгений Зубейко
46
23
Причиненко
Станислав Причиненко
90
26
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
12'
77
24
Пазин
Андрей Пазин
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
67'
84
Запасные
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
46
Цховребов
Альберт Цховребов
88
Наваловский
Георгий Наваловский
16
Ковальчик
Марцин Ковальчик
11
Романенко
Владимир Романенко
80
Астафьев
Максим Астафьев
20
Марцваладзе
Отар Марцваладзе