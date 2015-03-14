Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
17
Темников
Иван Темников
90
26
Бендзь
Сергей Бендзь
30
63
Терентьев
Денис Терентьев
90
8
Шарипов
Альберт Шарипов
63
4
Башкиров
Евгений Башкиров
90
2
Димидко
Александр Димидко
90
32
Баженов
Никита Баженов
90
11
Сорокин
Валерий Сорокин
61
24
Михалев
Илья Михалев
61
7
Голышев
Павел Голышев
90
Запасные
12
Межиев
Арби Межиев
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
3
Немов
Петр Немов
34
Сабитов
Ренат Сабитов
10
Саная
Анзор Саная
14
Черевко
Александр Черевко
19
Бурмистров
Никита Бурмистров