Сахалин
мин
3
Алахвердов
Муртази Алахвердов
90
11
Виноградов
Сергей Виноградов
90
13
Дроздов
Никита Дроздов
90
7
Гаглоев
Александр Гаглоев
19'
90
99
Кобзарь
Евгений Кобзарь
54
19
Фролов
Евгений Фролов
90
28
Семенов
Андрей Семенов
60
5
Мищенко
Михаил Мищенко
90
17
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
30
Ходжава
Гоча Ходжава
83
22
Саталкин
Никита Саталкин
78'
90
Запасные
29
Ильин
Александр Ильин
9
Михалев
Владимир Михалев
33
Пархоменко
Константин Пархоменко
21
Корбут
Алексей Корбут
12
Кондратюк
Андрей Кондратюк
23
Джаркава
Леван Джаркава
15
Гогичаев
Георгий Гогичаев