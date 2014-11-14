СКА-Хабаровск
мин
11
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
89
17
Агапов
Александр Агапов
90
85
Попов
Михаил Попов
90
15
Удалый
Игорь Удалый
90
55
Крючков
Владислав Крючков
90
33
Замалиев
Наиль Замалиев
86
19
Плетин
Василий Плетин
62
30
Трусевич
Максим Трусевич
90
90
Гайдаш
Андрей Гайдаш
90
77
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
28
Кричмарь
Вадим Кричмарь
44
Имедашвили
Лаша Имедашвили
2
Герасимов
Алексей Герасимов
40
Козорез
Антон Козорез
4
Чалов
Даниил Чалов
20
Кожанов
Олег Кожанов