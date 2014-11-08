Луч
мин
14
Книга
Денис Книга
90
2
Кренделев
Вячеслав Кренделев
53
36
Грачев
Дмитрий Грачев
90
44
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
25
Семочко
Дмитрий Семочко
90
75
Лебедев
Юрий Лебедев
90
8
Бурченко
Максим Бурченко
90
29
Ваганов
Сергей Ваганов
90
5
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
10
Корян
Руслан Корян
34'
70
11
Прокофьев
Станислав Прокофьев
46
Запасные
16
Довбня
Александр Довбня
23
Джиоев
Георгий Джиоев
12
Аверьянов
Алексей Аверьянов
17
Клопков
Денис Клопков
20
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
9
Мязин
Андрей Мязин
85
Родригес
Нивалдо Родригес