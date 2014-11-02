Енисей
мин
79
Плотников
Александр Плотников
90
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
4
Качан
Евгений Качан
90
22
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
33
Гультяев
Илья Гультяев
90
83
Харитонов
Александр Харитонов
66
8
Лешонок
Владимир Лешонок
90
27
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
21
Иванов
Егор Иванов
60
14
Лайзанс
Олег Лайзанс
45'
90
9
Марков
Евгений Марков
3'
74'
87
Запасные
6
Богдан
Константин Богдан
25
Опарин
Михаил Опарин
18
Марущак
Кирилл Марущак
55
Исаев
Алексей Исаев
11
Галыш
Виталий Галыш
15
Чадов
Вячеслав Чадов
92
Скворцов
Алексей Скворцов