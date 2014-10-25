Сочи
мин
30
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
6
Вихров
Денис Вихров
90
55
Пискунов
Антон Пискунов
90
8
Матрахов
Евгений Матрахов
73
10
Андреев
Максим Андреев
36'
78
11
Петухов
Александр Петухов
90
13
Панов
Сергей Панов
90
19
Чернухин
Дмитрий Чернухин
90
15
Рогов
Максим Рогов
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
90
9
Умаров
Ризван Умаров
61
Запасные
4
Сысоев
Виктор Сысоев
77
Есин
Владимир Есин
7
Апатин
Антон Апатин
14
Золотаренко
Алексей Золотаренко
35
Смирнов
Артем Смирнов
44
Козлов
Антон Козлов
2
Миронов
Сергей Миронов