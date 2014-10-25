Матч завершен
Сочи
Сочи
Андреев 36'
1 : 0
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
25 окт. 2014, 12:00 МСК
25.10.2014, 12:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
30
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
6
Вихров
Денис Вихров
90
55
Пискунов
Антон Пискунов
90
8
Матрахов
Евгений Матрахов
73
10
Андреев
Максим Андреев
36'
36'
78
11
Петухов
Александр Петухов
90
13
Панов
Сергей Панов
90
19
Чернухин
Дмитрий Чернухин
90
15
Рогов
Максим Рогов
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
90
9
Умаров
Ризван Умаров
61
Запасные
4
Сысоев
Виктор Сысоев
77
Есин
Владимир Есин
7
Апатин
Антон Апатин
14
Золотаренко
Алексей Золотаренко
35
Смирнов
Артем Смирнов
44
Козлов
Антон Козлов
2
Миронов
Сергей Миронов