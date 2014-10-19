Оренбург
мин
55
Чванов
Дмитрий Чванов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
9
Парняков
Владимир Парняков
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
74'
90
23
Бреев
Сергей Бреев
46
30
Друзин
Алексей Друзин
79
24
Коронов
Игорь Коронов
31'
56'
84
13
Аппаев
Хызыр Аппаев
69
Запасные
1
Москвин
Артем Москвин
26
Васиев
Фарход Васиев
4
Воронкин
Артем Воронкин
25
Яковлев
Максим Яковлев
14
Кабутов
Дмитрий Кабутов
22
Кобялко
Антон Кобялко
16
Хазов
Антон Хазов