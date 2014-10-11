Волгарь
мин
2
Догузов
Аслан Догузов
90
22
Бучнев
Станислав Бучнев
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
3
Жиров
Александр Жиров
90
17
Байрамян
Хорен Байрамян
90
15
Коломийченко
Алексей Коломийченко
26'
67
8
Алейник
Олег Алейник
90
7
Кренделев
Александр Кренделев
89
9
Болов
Руслан Болов
66
33
Алхазов
Александр Алхазов
79'
84
Запасные
99
Жабкин
Михаил Жабкин
10
Газзаев
Руслан Газзаев
18
Кириленко
Денис Кириленко
11
Веркашанский
Сергей Веркашанский
88
Сикач
Степан Сикач
5
Иванов
Дмитрий Иванов
81
Букия
Темури Букия