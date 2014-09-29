Балтика
мин
68
Запрудских
Виталий Запрудских
46
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
23
Васильев
Максим Васильев
90
4
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
14
Цуканов
Сергей Цуканов
22'
90
8
Плопа
Максим Плопа
90
93
Каленкович
Виталий Каленкович
90
38
Зинович
Дмитрий Зинович
90
7
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
11
Гелоян
Ишхан Гелоян
71
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
Запасные
99
Кадимов
Тофик Кадимов
22
Алексеев
Алексей Алексеев
1
Колинько
Александр Колинько
31
Васянович
Андрей Васянович
17
Гацко
Андрей Гацко
10
Минченков
Александр Минченков
15
Панюков
Андрей Панюков