Анжи
мин
22
Кержаков
Михаил Кержаков
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
2
Аравин
Алексей Аравин
90
37
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
66
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
14
Чуперка
Валерий Чуперка
90
8
Чиркин
Григорий Чиркин
90
87
Максимов
Илья Максимов
90
20
Мутари
Амаду Мутари
90
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
58
10
Сердеров
Сердер Сердеров
46
Запасные
1
Криворучко
Александр Криворучко
4
Айдов
Дмитрий Айдов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
42
да Силва Соуза
Леонардо да Силва Соуза
21
Комков
Михаил Комков
88
Алиев
Александр Алиев
94
Боли
Янник Боли