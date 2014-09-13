Шинник
мин
86
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
2
Ндри
Алли Ндри
90
21
Катынсус
Валерий Катынсус
84
23
Ятченко
Евгений Ятченко
90
20
Войдель
Роман Войдель
90
56
Гриднев
Даниил Гриднев
90
17
Щадин
Артем Щадин
13
11
Рылов
Артур Рылов
66
7
Корытько
Владимир Корытько
90
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
59'
90
22
Самодин
Сергей Самодин
41'
75
Запасные
77
Родионов
Леонид Родионов
15
Подоляк
Иван Подоляк
1
Малышев
Александр Малышев
25
Стешин
Евгений Стешин
10
Горбатенко
Игорь Горбатенко
8
Маляров
Никита Маляров
57
Деобальд
Павел Деобальд