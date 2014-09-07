Сибирь
мин
11
Едунов
Алексей Едунов
63
22
Цыган
Николай Цыган
90
59
Иванов
Андрей Иванов
90
14
Рогочий
Антон Рогочий
90
4
Выходил
Томаш Выходил
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
55
Гладышев
Алексей Гладышев
79
91
Свежов
Виктор Свежов
90
10
Нагибин
Иван Нагибин
90
88
Астафьев
Максим Астафьев
90
21
Адамов
Роман Адамов
67
Запасные
19
Азаров
Владимир Азаров
20
Авдюшкин
Даниил Авдюшкин
17
Бухряков
Денис Бухряков
32
Скороходов
Денис Скороходов
9
Житнев
Максим Житнев
18
Дудолев
Артем Дудолев
99
Маркосов
Михаил Маркосов