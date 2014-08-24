Тюмень
мин
11
Лима да Силва
Клейтон Рафаэль Лима да Силва
18'
67
1
Соколов
Ренат Соколов
90
7
Павленко
Андрей Павленко
60
10
Кулешов
Владимир Кулешов
90
20
Чухлей
Андрей Чухлей
90
24
Теленков
Никита Теленков
90
13
Шляпкин
Алексей Шляпкин
90
4
Кленкин
Данил Кленкин
90
33
Канаев
Михаил Канаев
53
17
Голяткин
Сергей Голяткин
90
99
Савин
Евгений Савин
36'
77
Запасные
15
Зарва
Дмитрий Зарва
35
Телков
Игорь Телков
55
Гузь
Дмитрий Гузь
12
Коробка
Владимир Коробка
87
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
8
Данилов
Сергей Данилов
9
Мамтов
Хасан Мамтов