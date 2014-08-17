Тосно
мин
1
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
4
Бабенков
Олег Бабенков
72
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
3
Зайцев
Николай Зайцев
86'
90
6
Пономарев
Владимир Пономарев
46
99
Горелишвили
Михаил Горелишвили
46
13
Бочков
Андрей Бочков
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
66
7
Мурнин
Андрей Мурнин
90
10
Павленко
Александр Павленко
90
14
Радченко
Александр Радченко
90
Запасные
18
Султонов
Мухаммад Султонов
35
Смирнов
Артем Смирнов
46
Цховребов
Альберт Цховребов
23
Причиненко
Станислав Причиненко
24
Пазин
Андрей Пазин
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
11
Романенко
Владимир Романенко