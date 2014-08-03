Матч завершен
Химик
Дзержинск
1 : 3
Матч завершен
Сокол
Саратов
Коротаев 33'
Дегтярев 37'
Дегтярев 84'
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2014, 17:30 МСК
3.08.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Сокол
мин
27
Костин
Сергей Костин
90
19
Агапцев
Дмитрий Агапцев
46
16
Федоров
Артем Федоров
90
25
Семякин
Роман Семякин
90
5
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
17
Молодцов
Артем Молодцов
90
8
Васильев
Алексей Васильев
53
6
Дутов
Александр Дутов
90
11
Дегтярев
Александр Дегтярев
37'
84'
37', 84'
90
13
Коротаев
Александр Коротаев
33'
33'
61
9
Хубаев
Давид Хубаев
83
Запасные
23
Имуллин
Никита Имуллин
35
Барсуков
Сергей Барсуков
22
Суслов
Кирилл Суслов
7
Сапожков
Артем Сапожков
3
Сурков
Никита Сурков
10
Белоусов
Сергей Белоусов
18
Павлов
Евгений Павлов