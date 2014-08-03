Сокол
мин
27
Костин
Сергей Костин
90
19
Агапцев
Дмитрий Агапцев
46
16
Федоров
Артем Федоров
90
25
Семякин
Роман Семякин
90
5
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
17
Молодцов
Артем Молодцов
90
8
Васильев
Алексей Васильев
53
6
Дутов
Александр Дутов
90
11
Дегтярев
Александр Дегтярев
37'
84'
90
13
Коротаев
Александр Коротаев
33'
61
9
Хубаев
Давид Хубаев
83
Запасные
23
Имуллин
Никита Имуллин
35
Барсуков
Сергей Барсуков
22
Суслов
Кирилл Суслов
7
Сапожков
Артем Сапожков
3
Сурков
Никита Сурков
10
Белоусов
Сергей Белоусов
18
Павлов
Евгений Павлов