Сахалин
мин
27
Кахелишвили
Гиорги Кахелишвили
90
29
Ильин
Александр Ильин
90
99
Кобзарь
Евгений Кобзарь
34
33
Пархоменко
Константин Пархоменко
90
11
Виноградов
Сергей Виноградов
90
3
Алахвердов
Муртази Алахвердов
90
12
Кондратюк
Андрей Кондратюк
90
28
Семенов
Андрей Семенов
82
17
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
55
Арзиани
Зураби Арзиани
64
23
Джаркава
Леван Джаркава
90
Запасные
89
Рудаков
Антон Рудаков
13
Дроздов
Никита Дроздов
21
Корбут
Алексей Корбут
7
Гаглоев
Александр Гаглоев
1
Самохвалов
Александр Самохвалов
24
Дудиков
Евгений Дудиков
15
Гогичаев
Георгий Гогичаев