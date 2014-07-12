Луч
мин
16
Довбня
Александр Довбня
90
2
Кренделев
Вячеслав Кренделев
75
23
Джиоев
Георгий Джиоев
90
44
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
18
Зимулька
Константин Зимулька
90
25
Семочко
Дмитрий Семочко
90
29
Ваганов
Сергей Ваганов
63
8
Бурченко
Максим Бурченко
90
4
Славнов
Роман Славнов
3'
90
10
Корян
Руслан Корян
67
11
Прокофьев
Станислав Прокофьев
24'
81
Запасные
95
Белоногов
Евгений Белоногов
77
Селищев
Денис Селищев
55
Штанько
Артем Штанько
36
Грачев
Дмитрий Грачев
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
9
Мязин
Андрей Мязин