Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
85
6
Телес
Бруно Телес
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
7
Немов
Петр Немов
71
11
Махмудов
Эмин Махмудов
90
2
Драгун
Станислав Драгун
90
9
Чочиев
Алан Чочиев
68
10
Делькин
Артем Делькин
85
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
1
Вавилин
Денис Вавилин
92
Обивалин
Сергей Обивалин
3
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
14
Елисеев
Александр Елисеев
89
Палиенко
Максим Палиенко
23
Баляйкин
Евгений Баляйкин