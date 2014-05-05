Нефтехимик
мин
63
Джалилов
Манучехр Джалилов
82
20
Рябошапка
Павел Рябошапка
58
5
Пискунов
Антон Пискунов
90
21
Уридия
Мераби Уридия
68
1
Лосев
Сергей Лосев
90
13
Гультяев
Илья Гультяев
90
56
Гриднев
Даниил Гриднев
90
16
Платика
Михаил Платика
90
15
Камеш
Владимирс Камеш
73'
90
17
Дзахов
Давид Дзахов
90
14
Михалев
Илья Михалев
4'
77
Запасные
31
Халиуллин
Данис Халиуллин
91
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
8
Косянчук
Роман Косянчук
34
Чала
Вальтер Чала
23
Григорян
Роман Григорян
11
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
26
Отставнов
Дмитрий Отставнов