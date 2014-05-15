Нефтехимик
мин
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Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Уридия
Мераби Уридия
16'
90
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Джалилов
Манучехр Джалилов
46
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Лосев
Сергей Лосев
90
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Денисов
Александр Денисов
90
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Гультяев
Илья Гультяев
90
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Дзахов
Давид Дзахов
64
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Камеш
Владимирс Камеш
90
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Гриднев
Даниил Гриднев
90
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Платика
Михаил Платика
90
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Михалев
Илья Михалев
50'
63'
84'
69
Запасные
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Косянчук
Роман Косянчук
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Чала
Вальтер Чала
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
66
Джалилов
Алишер Джалилов
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Григорян
Роман Григорян
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Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
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Отставнов
Дмитрий Отставнов