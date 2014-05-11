Спартак-Нальчик
мин
-
Макоев
Залим Макоев
90
-
Султонов
Мухаммад Султонов
46
-
Цыган
Николай Цыган
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
-
Суслов
Кирилл Суслов
69
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Киреев
Игорь Киреев
64
-
Чуперка
Валерий Чуперка
90
19
Шаваев
Алихан Шаваев
54'
25'
90
-
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
11
Болов
Руслан Болов
19'
58
Запасные
55
Костин
Сергей Костин
-
Чхапелия
Ника Чхапелия
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
25
Панюков
Андрей Панюков
8
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Бажев
Амир Бажев