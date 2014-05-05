Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
15
Сухов
Александр Сухов
48
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Степанец
Павел Степанец
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
6
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
61
14
Семакин
Максим Семакин
90
21
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
84
18
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
71
Леонов
Артем Леонов
36
Грачев
Дмитрий Грачев
17
Василенко
Александр Василенко
19
Осипов
Евгений Осипов
30
Нагибин
Иван Нагибин
10
Валикаев
Артур Валикаев
12
Заболотный
Антон Заболотный