Матч завершен
Ангушт
Назрань
0 : 2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
Корытько 41'
Зотов 77'
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
25 апр. 2014, 16:00 МСК
25.04.2014, 16:00 МСК
пятница
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Шинник
мин
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
2
Ндри
Алли Ндри
90
3
Гапон
Евгений Гапон
90
21
Катынсус
Валерий Катынсус
90
25
Стешин
Евгений Стешин
90
23
Ятченко
Евгений Ятченко
90
27
Зотов
Александр Зотов
77'
77'
90
57
Деобальд
Павел Деобальд
90
7
Корытько
Владимир Корытько
41'
41'
90
38
Малоян
Артур Малоян
75
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
77
Родионов
Леонид Родионов
1
Малышев
Александр Малышев
13
Белецкий
Максим Белецкий
14
Кподо
Эдвард Кподо
47
Белоусов
Сергей Белоусов
17
Щадин
Артем Щадин
11
Кухарчук
Илья Кухарчук