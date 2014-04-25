Шинник
мин
16
Яшин
Дмитрий Яшин
90
2
Ндри
Алли Ндри
90
3
Гапон
Евгений Гапон
90
21
Катынсус
Валерий Катынсус
90
25
Стешин
Евгений Стешин
90
23
Ятченко
Евгений Ятченко
90
27
Зотов
Александр Зотов
77'
90
57
Деобальд
Павел Деобальд
90
7
Корытько
Владимир Корытько
41'
90
38
Малоян
Артур Малоян
75
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
77
Родионов
Леонид Родионов
1
Малышев
Александр Малышев
13
Белецкий
Максим Белецкий
14
Кподо
Эдвард Кподо
47
Белоусов
Сергей Белоусов
17
Щадин
Артем Щадин
11
Кухарчук
Илья Кухарчук