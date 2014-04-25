Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
15
Сухов
Александр Сухов
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
4
Степанец
Павел Степанец
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
23
Килин
Антон Килин
19
13
Засеев
Азамат Засеев
90
30
Нагибин
Иван Нагибин
45
14
Семакин
Максим Семакин
60'
90
21
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
90
18
Голубов
Дмитрий Голубов
32'
81
Запасные
71
Леонов
Артем Леонов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
88
Киреев
Андрей Киреев
36
Грачев
Дмитрий Грачев
6
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
11
Карлос
Диего Карлос
12
Заболотный
Антон Заболотный