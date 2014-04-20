Спартак-Нальчик
мин
88
Макоев
Залим Макоев
90
32
Султонов
Мухаммад Султонов
86
63
Цыган
Николай Цыган
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
91
Суслов
Кирилл Суслов
90
57
Абазов
Руслан Абазов
90
7
Киреев
Игорь Киреев
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
82
5
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
25
Панюков
Андрей Панюков
60
29
Бажев
Амир Бажев
57
Запасные
55
Костин
Сергей Костин
6
Галин
Дмитрий Галин
30
Степанов
Алексей Степанов
19
Шаваев
Алихан Шаваев
22
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
11
Болов
Руслан Болов
8
Сирадзе
Давид Сирадзе