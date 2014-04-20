Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
43'
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
9
Парняков
Владимир Парняков
75
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
7
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
26'
28'
56
23
Бреев
Сергей Бреев
46
30
Друзин
Алексей Друзин
90
16
Хазов
Антон Хазов
19'
65
Запасные
55
Чванов
Дмитрий Чванов
88
Ганиев
Ирек Ганиев
15
Андреев
Дмитрий Андреев
8
Шогенов
Марат Шогенов
24
Коронов
Игорь Коронов
17
Кобялко
Антон Кобялко
69
Барсов
Максим Барсов