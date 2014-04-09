Енисей
мин
-
Адамс
Лайонел Адамс
90
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
55
-
Лешонок
Владимир Лешонок
14'
88
-
Рашевский
Сергей Рашевский
34
-
Иванов
Егор Иванов
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
65'
80'
81
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
77'
90
Запасные
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Плотников
Александр Плотников
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Алиев
Азер Алиев
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Чадов
Вячеслав Чадов