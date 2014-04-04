Сибирь
мин
-
Пузин
Евгений Пузин
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Выходил
Томаш Выходил
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Гладышев
Алексей Гладышев
90
-
Васильев
Александр Васильев
87
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Зиновьев
Евгений Зиновьев
64
-
Астафьев
Максим Астафьев
4'
90
-
Родригес
Нивалдо Родригес
30'
76
Запасные
-
Азаров
Владимир Азаров
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Шишкин
Вячеслав Шишкин
-
Трунин
Илья Трунин
-
Бухряков
Денис Бухряков
-
Дудолев
Артем Дудолев
-
Маркосов
Михаил Маркосов