Матч завершен
Ангушт
Назрань
2 : 2
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Астафьев 4'
Родригес 30'
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
4 апр. 2014, 15:00 МСК
4.04.2014, 15:00 МСК
пятница
Иван Сараев
Иван Сараев
Главный Судья
Составы
Сибирь
мин
-
Пузин
Евгений Пузин
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Выходил
Томаш Выходил
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Гладышев
Алексей Гладышев
90
-
Васильев
Александр Васильев
87
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Зиновьев
Евгений Зиновьев
64
-
Астафьев
Максим Астафьев
4'
4'
90
-
Родригес
Нивалдо Родригес
30'
30'
76
Запасные
-
Азаров
Владимир Азаров
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Шишкин
Вячеслав Шишкин
-
Трунин
Илья Трунин
-
Бухряков
Денис Бухряков
-
Дудолев
Артем Дудолев
-
Маркосов
Михаил Маркосов