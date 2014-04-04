СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
88
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Дудиев
Аслан Дудиев
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
56'
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
61
-
Никифоров
Владислав Никифоров
83
Запасные
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
-
Киселев
Антон Киселев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Попов
Михаил Попов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Плетин
Василий Плетин
-
Машуков
Ислам Машуков