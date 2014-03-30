Енисей
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
90
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Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
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Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
47'
90
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Иванов
Егор Иванов
84
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Рашевский
Сергей Рашевский
64
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Чадов
Вячеслав Чадов
90
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Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
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Адамс
Лайонел Адамс
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Плотников
Александр Плотников
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Лебамба
Станислав Лебамба
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Маляка
Дмитрий Маляка
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
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Алиев
Азер Алиев
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Ламбарский
Игорь Ламбарский