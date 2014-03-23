Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Шитов
Игорь Шитов
56
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Самодин
Сергей Самодин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
46
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Божович
Владимир Божович
-
Будников
Максим Будников
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Ваганов
Сергей Ваганов