Сибирь
мин
-
Пузин
Евгений Пузин
90
-
Иванов
Андрей Иванов
84
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Выходил
Томаш Выходил
74
-
Васильев
Александр Васильев
62
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Астафьев
Максим Астафьев
90
-
Зиновьев
Евгений Зиновьев
51'
65
-
Родригес
Нивалдо Родригес
3'
90
Запасные
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Азаров
Владимир Азаров
-
Трунин
Илья Трунин
-
Климов
Игорь Климов
-
Гладышев
Алексей Гладышев
-
Маркосов
Михаил Маркосов
-
Адамов
Роман Адамов