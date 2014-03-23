Матч завершен
Химик
Дзержинск
1 : 2
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Родригес 3'
Зиновьев 51'
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
23 марта 2014, 14:00 МСК
23.03.2014, 14:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Сибирь
мин
-
Пузин
Евгений Пузин
90
-
Иванов
Андрей Иванов
84
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Выходил
Томаш Выходил
74
-
Васильев
Александр Васильев
62
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Астафьев
Максим Астафьев
90
-
Зиновьев
Евгений Зиновьев
51'
51'
65
-
Родригес
Нивалдо Родригес
3'
3'
90
Запасные
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Азаров
Владимир Азаров
-
Трунин
Илья Трунин
-
Климов
Игорь Климов
-
Гладышев
Алексей Гладышев
-
Маркосов
Михаил Маркосов
-
Адамов
Роман Адамов