Матч завершен
Ангушт
Назрань
0 : 2
Матч завершен
Торпедо
Москва
Шевченко 20'
Шевченко 36'
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
16 марта 2014, 14:30 МСК
16.03.2014, 14:30 МСК
воскресенье
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
20'
36'
20', 36'
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
Дворнекович
Матия Дворнекович
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Салугин
Александр Салугин