Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
20'
36'
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
Дворнекович
Матия Дворнекович
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Салугин
Александр Салугин