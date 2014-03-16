Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
40
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
59'
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
-
Самодин
Сергей Самодин
90
Запасные
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Крутов
Игорь Крутов
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Божович
Владимир Божович
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Будников
Максим Будников
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Ваганов
Сергей Ваганов