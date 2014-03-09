Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
26'
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
90
-
Лепский
Максим Лепский
72
-
Кутьин
Александр Кутьин
81
-
Базанов
Алексей Базанов
34'
85
Запасные
-
Кашчелан
Предраг Кашчелан
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Котов
Сергей Котов
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Макаренко
Александр Макаренко
-
Маслов
Сергей Маслов