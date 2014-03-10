Сочи
мин
-
Помогаев
Семен Помогаев
90
-
Андреев
Максим Андреев
43'
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
76
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Бирюков
Михаил Бирюков
90
-
Маркелов
Иван Маркелов
80
-
Акимов
Дмитрий Акимов
66
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Мельник
Иван Мельник
-
Вихров
Денис Вихров
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Егоров
Сергей Егоров
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин