Салют
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Дегтев
Денис Дегтев
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Михеев
Андрей Михеев
81
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
90'
90
Запасные
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Шевченко
Максим Шевченко
-
Марков
Александр Марков
-
Тарабриков
Дмитрий Тарабриков
-
Телков
Игорь Телков
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Носов
Александр Носов