Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
10'
90
-
Багаев
Михаил Багаев
30
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
86
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
51'
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
-
Салугин
Александр Салугин