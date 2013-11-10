Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
85
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
72
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
88'
90
-
Корян
Руслан Корян
86
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Соловей
Михаил Соловей
-
Клопков
Денис Клопков
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Михалев
Илья Михалев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий