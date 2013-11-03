Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
71
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
88
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
28'
90
Запасные
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Сальников
Андрей Сальников
-
Сысуев
Владислав Сысуев
-
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Минченков
Александр Минченков