Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
83
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Романович
Анатолий Романович
5'
90
-
Козлов
Антон Козлов
46
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
64
-
Корян
Руслан Корян
27'
56
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Киселев
Антон Киселев
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Соловей
Михаил Соловей
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Михалев
Илья Михалев