Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
80
-
Скавыш
Максим Скавыш
35'
89
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
52
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
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Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Шелия
Гиорги Шелия
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Алексанян
Артак Алексанян
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Минченков
Александр Минченков