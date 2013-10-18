Спартак-Нальчик
мин
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Степанов
Алексей Степанов
90
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Гарбуз
Константин Гарбуз
90
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Засеев
Аслан Засеев
90
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Рогочий
Антон Рогочий
90
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Абазов
Руслан Абазов
90
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Чеботару
Евгений Чеботару
90
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Шаваев
Алихан Шаваев
46'
90
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Коронов
Игорь Коронов
86
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Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
34'
90
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Сирадзе
Давид Сирадзе
90
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Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
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Галин
Дмитрий Галин
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Ханиев
Тимур Ханиев
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Тимошин
Никита Тимошин
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Суслов
Кирилл Суслов
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Рухаиа
Гуджа Рухаиа
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Гошоков
Арсен Гошоков
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Буйтраго
Даниэль Буйтраго