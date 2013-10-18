Матч завершен
Ангушт
Назрань
1 : 2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Руа Флорес 34'
Шаваев 46'
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
18 окт. 2013, 14:00 МСК
18.10.2013, 14:00 МСК
пятница
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
46'
46'
90
-
Коронов
Игорь Коронов
86
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
34'
34'
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Медведев
Алексей Медведев
90
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго