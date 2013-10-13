Нефтехимик
мин
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Самигуллин
Ильсур Самигуллин
90
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Уридия
Мераби Уридия
90
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Чала
Вальтер Чала
83
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Рябошапка
Павел Рябошапка
90
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Пискунов
Антон Пискунов
90
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Лосев
Сергей Лосев
90
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Дранников
Иван Дранников
90
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Камболов
Руслан Камболов
90
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Дзахов
Давид Дзахов
90
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Платика
Михаил Платика
24
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Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
90
Запасные
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Мирзаев
Даврон Мирзаев
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Косянчук
Роман Косянчук
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Джалилов
Манучехр Джалилов
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Нестеренко
Юрий Нестеренко
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Старков
Иван Старков
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Кузяев
Далер Кузяев
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Умарбаев
Парвизджон Умарбаев