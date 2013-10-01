Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
72
-
Померко
Алексей Померко
76
-
Зотов
Александр Зотов
34'
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
50'
69
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
5'
6'
61
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Ндри
Алли Ндри
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Деобальд
Павел Деобальд